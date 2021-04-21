Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 13:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:21
Общество
Фитнес-тренер поделился способом быстро похудеть к лету
13:21
Политика
Путин сравнил недружественные антироссийские выпады с новым видом спорта
13:20
Политика
Путин осудил практику вооруженных госпереворотов переворотов и убийств первых лиц
13:19
Происшествия
Автомобилистку задержали за рев ее BMW в Воронеже
13:19
Шоу-бизнес
Галкин примерил костюм супергероя и предложил вывезти его из деревни
13:18
Политика
Путин: Россия отстоит свою позицию перед другими странами
13:18
Общество
Итальянские специалисты хотят пройти вакцинацию «Спутником V» в Дагестане
13:15
Общество
Путин призвал упростить получение электронной визы для поездок по России
13:12
Общество
Путин поручил завершить проект магистрали Москва — Казань в течение трех лет
13:11
Экономика
Путин призвал отменить оплату услуг по подводке газа к границам земельных участков
13:11
Происшествия
Британский подросток попал в тюрьму за убийство констебля
13:09
Армия
СМИ: американский БПЛА осуществил полет в закрытом воздушном пространстве вблизи Крыма
13:08
Экономика
Путин заявил о необходимости увеличить объемы строительства жилья
13:08
Общество
Президент РФ поручил подготовить план использования цифрового проектирования
13:07
Происшествия
Подросток попал в реанимацию с отравлением этанолом в Петербурге
13:07
Экономика
Путин заявил о необходимости помощи регионам с инфраструктурой
13:07
Общество
Вирусолог Альтштейн: В России разработано очень надежное средство против коронавируса
13:04
Россия
Семья и Конституция: о чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2020 году
13:02
Общество
Публицист Куприянов указал на суть книжного кризиса в России
13:01
Экономика
Правительство предоставит российским регионам новые кредиты под 3%
Все новости
Гарика Харламова не было на вечеринке в честь дня рождения Кристины Асмус
instagram.com  /  @garikkharlamov
Шоу-бизнес

Гарика Харламова не было на вечеринке в честь дня рождения Кристины Асмус

Москва, 21 апреля. Юморист и шоумен Гарик Харламов не появился на масштабном праздновании дня рождения бывшей жены, актрисы Кристины Асмус.

Звезде сериала «Интерны» и фильма «Текст» 14 апреля исполнилось 33 года. Через несколько дней после дня рождения артистка устроила вечеринку со звездными гостями. Как проходило мероприятие, она показала на своей странице в Instagram в разделе Stories.

Судя по кадрам с дня рождения, бывшего мужа Асмус не было на празднике. Возможно, актриса не посчитала нужным пригласить экс-супруга на вечеринку, а становиться незваным гостем Харламов не захотел. Зато на празднике была семилетняя дочь актрисы и юмориста Анастасия, растрогавшая гостей поздравлением матери.

Prt Scr instagram.com  / @asmuskristina

Отсутствие шоумена на празднике не говорит о плохих отношениях между бывшими супругами. Харламов поздравил Асмус с днем рождения, но сделал это раньше. Юморист и актриса поддерживают общение ради дочери.

Асмус позвала на свою роскошную вечеринку многих знаменитостей, например, актера Александра Петрова и певицу Юлию Паршуту. Во время праздника актриса один раз сменила наряд.

звезды харламов асмус
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 190932 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 103404 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 92878 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 60848 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 54834 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Гарика Харламова не было на вечеринке в честь дня рождения Кристины Асмус
Рейтинг@Mail.ru