Гарика Харламова не было на вечеринке в честь дня рождения Кристины Асмус

Москва, 21 апреля. Юморист и шоумен Гарик Харламов не появился на масштабном праздновании дня рождения бывшей жены, актрисы Кристины Асмус.

Звезде сериала «Интерны» и фильма «Текст» 14 апреля исполнилось 33 года. Через несколько дней после дня рождения артистка устроила вечеринку со звездными гостями. Как проходило мероприятие, она показала на своей странице в Instagram в разделе Stories.

Судя по кадрам с дня рождения, бывшего мужа Асмус не было на празднике. Возможно, актриса не посчитала нужным пригласить экс-супруга на вечеринку, а становиться незваным гостем Харламов не захотел. Зато на празднике была семилетняя дочь актрисы и юмориста Анастасия, растрогавшая гостей поздравлением матери.

Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

Отсутствие шоумена на празднике не говорит о плохих отношениях между бывшими супругами. Харламов поздравил Асмус с днем рождения, но сделал это раньше. Юморист и актриса поддерживают общение ради дочери.

Асмус позвала на свою роскошную вечеринку многих знаменитостей, например, актера Александра Петрова и певицу Юлию Паршуту. Во время праздника актриса один раз сменила наряд.