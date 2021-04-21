Путин призвал сохранять стабильность государственно-политической системы

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что в России удалось обеспечить стабильность государственно-политической системы.

Сохранение стабильности государственно-политической системы особенно важно, по мнению Путина, в период выборов. Он выразил надежду, что во время предвыборной кампании у всех участников процесса сохранится настрой на конкурентную политическую борьбу.

Грядущие выборы в Государственную думу РФ впервые пройдут при новой редакции Конституции РФ. Поправки к ней, как напомнило Федеральное агентство новостей, были одним из центральных пунктов прошлогоднего послания Федеральному собранию.