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Вирусолог Альтштейн: В России разработано очень надежное средство против коронавируса
ФБА «Экономика сегодня»  / 
Общество

Вирусолог Альтштейн: В России разработано очень надежное средство против коронавируса

Москва, 21 апреля. Известный советский и российский вирусолог Анатолий Альтштейн заявил ФАН, что на данный момент уже можно говорить об эффективности борьбы нашей страны с новой коронавирусной инфекцией, о которой еще год назад практически ничего не знали.

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи прокомментировал слова президента страны Владимира Путина, которые тот произнес в среду в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Глава государств начал свое выступление по теме COVID-19 и всего, что с этим связано.

«Я думаю, что так сказать (мы поняли, что это такое и как с этим бороться. — Прим. ФАН) можно, — сказал Альтштейн. — В стране осуществляются соответствующие противоэпидемические мероприятия, которые учитывают и распространение вируса, и заболеваемость от него. И самое главное, у нас разработано очень надежное средство против инфекции».

Анатолий Альтштейн: В России разработано очень надежное средство против коронавируса
Prt Scr youtube.com  / НТВ

По словам собеседника ФАН, речь идет о вакцине Центра имени Гамалеи под названием «Спутник V».

«Она апробирована, показала очень хорошие результаты по эффективности и безопасности, — подчеркнул ученый. — Единственное, что нам остается, это как следует правильно применять ее и как можно быстрее. В этом отношении у нас дела обстоят пока не очень благополучно».

Вакцинация в других странах — в Западной Европе и Северной Америке — происходит гораздо быстрее, чем это делается у нас, посетовал Альтштейн.

«Тем не менее, Россия занимает достойное место среди других цивилизованных государств в этом отношении, и она в числе всего нескольких стран, которые разработали свою собственную вакцину, — заявил вирусолог. — Что же касается заболеваемости и летальности от коронавируса, то ситуация везде очень разная. Но в этом плане мы тоже среди лидеров».

Заслушивание послания президента Федеральному собранию проходит в центральном выставочном зале «Манеж». На мероприятии действуют противоэпидемиологические меры — социальная дистанция, разведение потоков людей. Кроме того, участники мероприятия (журналисты) были обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус и предоставить справку об отсутствии заболевания.

Ранее Анатолий Альтштейн посоветовал жителям России не паниковать из-за новых штаммов COVID-19.

вакцина владимир путин коронавирус анатолий альтштейн спутник v
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