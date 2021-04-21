Путин заявил о рекордной прибыли корпоративного сектора России в 2021 году

Москва, 21 апреля. Прибыль корпоративного сектора России в 2021 году обещает стать рекордной.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, это произойдет, несмотря на все проблемы.

«Посмотрим, как она будет использоваться», — добавил президент РФ.

Сегодня в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» Путин оглашает послание парламенту. На мероприятии присутствуют депутаты и сенаторы, а также члены правительства страны и главы регионов России.

Вся важная информация о мероприятии этого года и о формате президентских посланий в современной России собрана в инфографике.