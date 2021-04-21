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Энергетик Землянский заявил, что Украина скатывается в глобальную нищету
pixabay.com
Политика

Энергетик Землянский заявил, что Украина скатывается в глобальную нищету

Киев, 21 апреля. Энергетик Валентин Землянский заявил, что Украину ждет народный бунт из-за ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране.

Украина стремительно скатывается в глобальную нищету, а Киев ничего не делает, чтобы исправить ситуацию, отметил эксперт. Правительство совершенно не думает о своих гражданах и принимает законы, которые наносят ущерб населению, передает «ПолитПазл». По мнению эксперта, в такой ситуации возможен лишь один исход, который был описан в знаменитом произведении поэта Александра Пушкина «Капитанская дочка».

«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет майдан, это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», — сказал Землянский.

wikipedia.org  / Vladimir Yaitskiy/CC BY-SA 2.0
Он отметил, что украинцев уже дважды «кинули». В первый раз это случилось в 2014 году, когда в ходе госпереворота к власти пришли сторонники прозападного курса. Во второй — во время избрания Владимира Зеленского президентом страны в 2019 году. Тогда местные жители надеялись на глобальные перемены, которые, к сожалению, так и не произошли.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил возможность начала войны между Киевом и Москвой из-за напряженности на российско-украинской границе.

Украина нищета бунт
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