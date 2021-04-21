Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 13:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:21
Общество
Фитнес-тренер поделился способом быстро похудеть к лету
13:21
Политика
Путин сравнил недружественные антироссийские выпады с новым видом спорта
13:20
Политика
Путин осудил практику вооруженных госпереворотов переворотов и убийств первых лиц
13:19
Происшествия
Автомобилистку задержали за рев ее BMW в Воронеже
13:19
Шоу-бизнес
Галкин примерил костюм супергероя и предложил вывезти его из деревни
13:18
Политика
Путин: Россия отстоит свою позицию перед другими странами
13:18
Общество
Итальянские специалисты хотят пройти вакцинацию «Спутником V» в Дагестане
13:15
Общество
Путин призвал упростить получение электронной визы для поездок по России
13:12
Общество
Путин поручил завершить проект магистрали Москва — Казань в течение трех лет
13:11
Экономика
Путин призвал отменить оплату услуг по подводке газа к границам земельных участков
13:11
Происшествия
Британский подросток попал в тюрьму за убийство констебля
13:09
Армия
СМИ: американский БПЛА осуществил полет в закрытом воздушном пространстве вблизи Крыма
13:08
Экономика
Путин заявил о необходимости увеличить объемы строительства жилья
13:08
Общество
Президент РФ поручил подготовить план использования цифрового проектирования
13:07
Происшествия
Подросток попал в реанимацию с отравлением этанолом в Петербурге
13:07
Экономика
Путин заявил о необходимости помощи регионам с инфраструктурой
13:07
Общество
Вирусолог Альтштейн: В России разработано очень надежное средство против коронавируса
13:04
Россия
Семья и Конституция: о чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2020 году
13:02
Общество
Публицист Куприянов указал на суть книжного кризиса в России
13:01
Экономика
Правительство предоставит российским регионам новые кредиты под 3%
Все новости
Принц Гарри не захотел остаться на день рождения Елизаветы II
Global Look Press  /  PPE/face to face
Общество

Принц Гарри не захотел остаться на день рождения Елизаветы II

Лондон, 21 апреля. Принц Гарри не стал оставаться на день рождения своей бабушки, британской королевы Елизаветы II. После похорон дедушки он вернулся в США.

У герцога Сассекского визит в Лондон был запланирован на лето. Но из-за смерти принца Филиппа он вынужден был экстренно вылететь на родину. Сын принцессы Дианы и принца Чарльза прибыл в королевство без супруги Меган Маркл, которой врач запретил выезжать за пределы США из-за беременности.

Принц после похорон дедушки провел с семьей некоторое время. У него состоялась прогулка с отцом и беседа с братом Уильямом. Он даже присоединился к ужину. Но оставаться на день рождения Елизаветы II, которая 21 апреля отмечает 95-летие, не захотел.

Согласно источникам The Mirror, герцог Сассекский улетел рейсом American Airlines. В среду его машину видели рядом с особняком в Монтесито, где он живет с женой и сыном.

Отношения в королевской семье в последнее время весьма напряженные. До сих пор неоднозначно относятся к тому, что Гарри и его жена в начале прошлого года отказались от обязанностей старших членов королевской семьи. «Масла в огонь подлило» скандальное интервью четы Опре Уинфри.

Елизавета II день рождения гарри
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 190932 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 103404 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 92878 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 60848 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 54834 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Принц Гарри не захотел остаться на день рождения Елизаветы II
Рейтинг@Mail.ru