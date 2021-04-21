Принц Гарри не захотел остаться на день рождения Елизаветы II

Лондон, 21 апреля. Принц Гарри не стал оставаться на день рождения своей бабушки, британской королевы Елизаветы II. После похорон дедушки он вернулся в США.

У герцога Сассекского визит в Лондон был запланирован на лето. Но из-за смерти принца Филиппа он вынужден был экстренно вылететь на родину. Сын принцессы Дианы и принца Чарльза прибыл в королевство без супруги Меган Маркл, которой врач запретил выезжать за пределы США из-за беременности.

Принц после похорон дедушки провел с семьей некоторое время. У него состоялась прогулка с отцом и беседа с братом Уильямом. Он даже присоединился к ужину. Но оставаться на день рождения Елизаветы II, которая 21 апреля отмечает 95-летие, не захотел.

Согласно источникам The Mirror, герцог Сассекский улетел рейсом American Airlines. В среду его машину видели рядом с особняком в Монтесито, где он живет с женой и сыном.

Отношения в королевской семье в последнее время весьма напряженные. До сих пор неоднозначно относятся к тому, что Гарри и его жена в начале прошлого года отказались от обязанностей старших членов королевской семьи. «Масла в огонь подлило» скандальное интервью четы Опре Уинфри.