Делягин назвал три источника финансирования проектов из послания Путина

У России есть все необходимые средства для реализации инфраструктурных и социальных проектов, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом ФАН заявил российский экономист Михаил Делягин.

Президент России в ходе послания заявил, что в планах государства — десятки национальных проектов, в том числе строительство магистралей, новых школ, инфраструктурные бюджетные кредиты для регионов, дополнительные социальные выплаты семьям, педагогам учебных заведений, льготные кредиты для предприятий и многое другое.

Делягин назвал три источника, из которых будут профинансированы все эти проекты.

«Во-первых, это текущие доходы в бюджет. Напомню — у нас профицитный бюджет», — обратил внимание экономист.

Во-вторых, это «распечатанный» Фонд национального благосостояния России — российский государственный резервный фонд.

«Владимир Владимирович все сказал в своем послании Федеральному собранию — он называл Фонд национального благосостояния, который лопается от денег», — констатировал Делягин.

Федеральное агентство новостей /

Деньги корпораций — тоже в числе потенциальных источников, которые будут направлены на развитие страны и улучшение благосостояния россиян, указал собеседник ФАН. Как отметил в Центральном выставочном зале «Манеж» Владимир Путин, в России ожидается рекордная прибыль от бизнеса.

«Глава государства четко говорил, что эти деньги выводятся из страны и если их не начнут вкладывать в страну, то правительство подумает, какие новые льготы дать бизнесменам», — заключил российский экономист.

Напомним, на оглашении послания присутствовали депутаты Госдумы, сенаторы Совфеда, а также члены российского правительства и главы регионов РФ. Ситуация с коронавирусом позволила провести мероприятие в «живом» формате.

В своем послании Владимир Путин практически все внимание уделил внутренней политике и положению дел в России. Глава государства озвучит системные меры поддержки населения и экономики, а также назвал направления развития страны после пандемии коронавируса.

Ранее Михаил Делягин дал советы россиянам, как сохранить свои денежные накопления.