Роспотребнадзор напомнил о праве возврата денег при покупке гаджета без российского ПО

Москва, 21 апреля. Новые правила продажи смартфонов предполагают обязательную установку программного обеспечения на русском языке.

С 1 апреля 2021 года товар без российского ПО признается некачественным, а покупатель может вернуть за него деньги. Новое требование распространяется на смартфоны, планшетные компьютеры, компьютеры стационарные, ноутбуки, телевизоры с цифровым блоком управления (с функцией Smart TV, поддерживающие установку программ из магазинов приложений).

В ближайшее время на российский рынок будут поступать гаджеты с установленным российским программным обеспечением. Список таких программ сформирован на основе их рейтинга и опубликован по решению правительства РФ от 31 декабря 2020 №3704-р. Перечень будет ежегодно обновляться.

Ранее пользователям смартфонов рассказали, какие приложения могут следить за ними. По словам эксперта, все зависит от данных, которые вносит пользователь в учетную запись программ.