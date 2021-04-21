Башар Асад подал заявку на участие в выборах президента Сирии

Дамаск, 21 апреля. Глава Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад официально выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

Голосование намечено на 26 мая, при этом граждане республики, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на избирательных участках в стране своего пребывания 20-го числа.

На сегодняшний день на пост главы государства претендуют четыре кандидата. Как сообщало Associated Press со ссылкой на председателя парламента Сирии Хаммуду Сабага, первыми зарегистрировались уроженец Алеппо Абдалла Саллюм Абдалла и Мухаммад Фирас бин Ясин Раджух из Дамаска. Оба претендента призвали законодателей поддержать их кандидатуры, однако подробностей об их предвыборных программах пока не появлялось.

Кроме того, впервые участие в президентских выборах в Сирии может принять женщина. Свою заявку для регистрации в качестве кандидата направила Фатен Али Нахар.