Путин инициировал принятие закона о финансовой ответственности за вред экологии

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин в рамках выступления с посланием Федеральному посланию инициировал принятие нового закона в сфере экологии.

Глава государства подчеркнул, что охрана окружающей среды — это ключевая тема. Путин призвал не допустить повторения экологических бедствий, как это произошло в Норильске.

«Центральная задача — повышение качества жизни наших людей. Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске. Нельзя вновь допустить подобных экологических ситуаций. Прошу ускорить принятие закона об установлении финансовой ответственности собственников за ликвидацию подобного вреда», — сказал он.

Путин добавил, что основной принцип должен заключаться в том, чтобы загрязнитель платил за причиненный вред. Глава государства также заявил о необходимости снизить объемы выбросов в атмосферу на 20% в 12 крупнейших индустриальных центрах.

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию началось в среду в очном режиме. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж».