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В NI рассказали, как российские «Цирконы» будут из-под воды наводить страх на моряков противника
wikipedia.org  /  Mil.ru/CC BY 4.0
Армия

В NI рассказали, как российские «Цирконы» будут из-под воды наводить страх на моряков противника

Вашингтон, 21 апреля. Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» подводного базирования будут наводить страх на моряков противника, поскольку от этого оружия нет защиты.

Российские конструкторы продолжают совершенствовать гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», создав модификацию для подводных лодок. Американский военный эксперт Калеб Ларсон рассказал на страницах популярного военно-политического обозрения The National Interest о том, чем обернется появление у России нового оружия. Федеральное агентство новостей представляет эксклюзивный перевод статьи Ларсона.

В текущем году должен быть проведен испытательный запуск ракеты «Циркон» с борта АПЛ «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Вероятно, что подводные лодки этого проекта и модернизированного 885М «Ясень-М» станут в итоге стандартными носителями «Цирконов». На этих подводных лодках установлены восемь вертикальных шахт для запуска крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных ракет «Оникс».

mil.ru  / Пресс-служба Минобороны РФ

Использование гиперзвуковых ракет подводного базирования дает существенное преимущество, наводя страх на противника. Подводные лодки могут оставаться под водой неделями или месяцами, незамеченными и защищенными. Хотя считается, что «Циркон» вооружен обычной взрывчаткой, это вряд ли имеет значение, поскольку при движении на скорости выше 5 Махов создается столько кинетической энергии, что даже простая металлическая болванка взрывается при столкновении с твердым препятствием, например, с бортом авианосца. Защититься от гиперзвуковых ракет чрезвычайно сложно.

«Маневры уклонения против гиперзвуковых ракет крайне затруднены, потому что сами они очень маневренны. Использовать кинетические перехватчики, чтобы сбить гиперзвуковую ракету, было бы все равно, что стрелять пулей в пулю», — отметил Ларсон.

Российские подводные лодки проекта «Ясень-М» способны производить залп ракетами «Калибр» и «Оникс». СМИ недавно сообщили о том, что АПЛ этого проекта «Казань» провела такие стрельбы в ноябре 2020 года. Очевидно, что если к этим ракетам добавится «Циркон», «Ясени» станут самими грозными для кораблей противника подлодками в мире.

ясень циркон Калеб Ларсон
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