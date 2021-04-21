Путин считает важным развивать атомную и водородную энергетику

Москва, 21 апреля. России нужны новые подходы в сфере энергетики, в том числе водородной и атомной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Послание президента Федеральному собранию в этом году проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Основными тезисами, озвученными президентом в прошлом году, стали бесплатное горячее питание в начальных классах, выплаты на детей от трех до семи лет, материнский капитал при рождении первого ребенка, доплата классным руководителям и поправки к Конституции РФ.