Путин призвал адаптировать инфраструктуру к вызовам климата в России

Москва, 21 апреля. Российская Федерация должна адаптировать инфраструктуру страны к вызовам климата, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом российский лидер сообщил в послании Федеральному собранию, которое проходит в Центральном выставочном зале «Манеж».

«Мы должны ответить на вызовы изменения климата», — подчеркнул он.

В ежегодном послании глава государства рассказывает об основных направлениях развития Российской Федерации в присутствии представителей всех ветвей власти, а также политических и общественных деятелей.