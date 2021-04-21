Совет НАТО заслушает обвинения Чехии против РФ. События дня

Совет НАТО обсудит обвинения Чехии в адрес России
Североатлантический совет на уровне послов заслушает на этой неделе обвинения первых лиц Чехии в адрес России. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.
«Посол Чехии при НАТО проинформировал Североатлантический альянс сегодня о высылке Россией 20 чешских дипломатов, которая последовала за объявлением Чехии о высылке 18 российских дипломатов, основанном на <...> подозрении о причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два чеха», — отметили в пресс-службе НАТО.
Российский МИД выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом и дал зеркальный ответ.
Военнослужащие ЮВО провели учения на берегу Черного моря
Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов
Более двух тысяч бойцов Южного военного округа выполнили контрольные стрельбы на черноморских полигонах в Абхазии. В российском Минобороны отметили, что учения проводились в рамках плановой контрольной проверки. В них задействовали свыше 500 единиц современной военной техники: новейшие танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки «Акация». К концу недели специальная комиссия выставит оценки подразделениям и всей военной базе, а также определит уровень подготовки защитников южных рубежей.
Юбилей Елизаветы II омрачил траур по принцу Филиппу
wikipedia.org / Photograph taken by Julian Calder for Governor-General of New Zealand / CC BY-SA 4.0
21 апреля юбилей отмечает королева Великобритании. 95-летие Елизаветы II омрачено трауром по супругу принцу Филиппу. Обычно в этот день на протяжении 70 с лишним лет совместной жизни герцог Эдинбургский преподносил ее Величеству букет на подносе с завтраком. Из-за недавних похорон и антиковидных мер торжества в честь символа британской монархии отменяются. Именинницу в Виндзорском замке поздравит лишь ближний круг. Елизавета II взошла на престол в 25 лет и побила рекорд продолжительности пребывания на британском троне, обогнав свою прапрабабушку королеву Викторию, застала 14 премьер-министров от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. У королевы четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.
Матыцин заявил о фиаско футбольной Суперлиги
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что футбольная Суперлига больше не существует. Он отметил, что это была инициатива лишь двенадцати клубов. Ранее они объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги, что вызвало негативную реакцию со стороны УЕФА, а также входящих в этот союз футбольных ассоциаций и высших дивизионов футбольных лиг Англии, Италии и Испании. Международная федерация футбола также осудила лжепроект самозванцев.