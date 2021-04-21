Совет НАТО заслушает обвинения Чехии против РФ. События дня

Совет НАТО обсудит обвинения Чехии в адрес России

Североатлантический совет на уровне послов заслушает на этой неделе обвинения первых лиц Чехии в адрес России. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

«Посол Чехии при НАТО проинформировал Североатлантический альянс сегодня о высылке Россией 20 чешских дипломатов, которая последовала за объявлением Чехии о высылке 18 российских дипломатов, основанном на <...> подозрении о причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два чеха», — отметили в пресс-службе НАТО.

Российский МИД выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом и дал зеркальный ответ.