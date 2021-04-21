Дана Борисова заявила, что Валентину Легкоступову могла избить ее дочь

Москва, 21 апреля. Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что нанести побои певице Валентине Легкоступовой могла ее дочь Анэтта Бриль, когда везла мать в больницу.

В выпуске, посвященном Легкоступовой, приводилось заключение экспертизы, которое гласило, что смерть исполнительницы наступила на фоне хронической алкогольной интоксикации и гематомы лобной, теменной, височной и затылочной долей головного мозга.

Заслуженную артистку России доставили в больницу с травмой головы в состоянии алкогольного опьянения. Родственники Легкоступовой обвиняют ее последнего мужа, яхтсмена Юрия Фирсова, в рукоприкладстве. По их мнению, именно он причастен к смерти певицы.

Однако Борисова поделилась другим мнением. Она заявила, что избить артистку могла и ее дочь, когда везла мать в клинику.

«Ты сопровождала, какие-то побои могла нанести и ты», — прокомментировала ситуацию телеведущая, обращаясь к Бриль.

В ответ на это дочь звезды заявила, что в машине, помимо нее и матери, находился еще один человек, поэтому она может доказать свою невиновность.

instagram.com / @legkostupovavalentina

Ранее родные Легкоступовой заявили, что узнали о еще одной «жертве» Фирсова. Стало известно, что яхтсмен якобы втирается в доверие к состоятельным женщинам и обкрадывает их.