Путин призвал обеспечить независимость РФ в разработке вакцин

Москва, 21 апреля. Правительство РФ должно обеспечить независимость России в создании новых вакцин, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду.

Российская Федерация должна быть готова в течение четырех дней создать тест-системы и вакцины в случае, если в мире появится угроза в виде новой опасной инфекции, заявил российский лидер. На реализацию этих целей должны быть брошены все ресурсы с использованием российского оборудования.

Научная отрасль имеет абсолютно ключевое значение для России. Как сообщалось ранее, об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду. Он также поручил выделить на научные исследования в России более 1 триллиона рублей.