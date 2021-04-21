Путин поручил выделить на научные исследования в России более 1 триллиона рублей

Москва, 21 апреля. Научная отрасль имеет абсолютное ключевое значение для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Молодое поколение россиян способно заявить о себе в новых значимых исследовательских проектах. Так, на гражданские научные исследования будет направлена сумма в 1 триллион 630 миллионов рублей, подчеркнул глава государства.

В ежегодном послании президент России в присутствии представителей всех ветвей власти рассказывает об основных направлениях развития страны. Мероприятие, по традиции, проходит в столичном Центральном выставочном зале «Манеж». Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию.