Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 13:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:21
Общество
Фитнес-тренер поделился способом быстро похудеть к лету
13:21
Политика
Путин сравнил недружественные антироссийские выпады с новым видом спорта
13:20
Политика
Путин осудил практику вооруженных госпереворотов переворотов и убийств первых лиц
13:19
Происшествия
Автомобилистку задержали за рев ее BMW в Воронеже
13:19
Шоу-бизнес
Галкин примерил костюм супергероя и предложил вывезти его из деревни
13:18
Политика
Путин: Россия отстоит свою позицию перед другими странами
13:18
Общество
Итальянские специалисты хотят пройти вакцинацию «Спутником V» в Дагестане
13:15
Общество
Путин призвал упростить получение электронной визы для поездок по России
13:12
Общество
Путин поручил завершить проект магистрали Москва — Казань в течение трех лет
13:11
Экономика
Путин призвал отменить оплату услуг по подводке газа к границам земельных участков
13:11
Происшествия
Британский подросток попал в тюрьму за убийство констебля
13:09
Армия
СМИ: американский БПЛА осуществил полет в закрытом воздушном пространстве вблизи Крыма
13:08
Экономика
Путин заявил о необходимости увеличить объемы строительства жилья
13:08
Общество
Президент РФ поручил подготовить план использования цифрового проектирования
13:07
Происшествия
Подросток попал в реанимацию с отравлением этанолом в Петербурге
13:07
Экономика
Путин заявил о необходимости помощи регионам с инфраструктурой
13:07
Общество
Вирусолог Альтштейн: В России разработано очень надежное средство против коронавируса
13:04
Россия
Семья и Конституция: о чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2020 году
13:02
Общество
Публицист Куприянов указал на суть книжного кризиса в России
13:01
Экономика
Правительство предоставит российским регионам новые кредиты под 3%
Все новости
Историк Тепикин обозначил место Чехии в «большой игре» против России
facebook.com  /  @Виталий Тепикин
Политика

Историк Тепикин обозначил место Чехии в «большой игре» против России

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 12:46

Москва, 21 апреля. Правительство Чехии действует по указке стран Запада и ставит цели «большой игры» против Росси выше национальных интересов, заявил историк и публицист Виталий Тепикин.

В эксклюзивном комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) Тепикин объяснил, что может вызывать подозрения в поведении чешского президента Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша. У Чехии были основания и предпосылки выстраивать дружеские отношения с Россией, однако в одночасье необоснованные нападки на Москву поставили крест на попытках мирного диалога.

«Чехия, собиравшаяся достраивать вместе с нами свою АЭС в Дукованах, обсуждавшая поставки вакцины «Спутник V», вдруг совершила неожиданный разворот, переплюнув буквально все страны НАТО. Что тут сработало — сказать трудно. Очень похоже на чье-то указание», — рассуждает эксперт.

С другой стороны, отмечает публицист, нельзя сбрасывать со счетов роль Чехии в глобальном противостоянии Запада и России. Как заметил Тепикин, именно в Праге расположены многие антироссийские организации и фонды, например, признанное в РФ иноагентом «Радио Свобода». Под таким углом дипломатическая эскапада чехов выглядит более осмысленно.

Невские Новости  / Анна Карпова

«Абсолютно ясно, что Чехия — важное, крепкое звено натовского военного блока, давно выполняющее серьезные долговременные задачи. Не забывайте: именно в Чехии расположена головная редакция «Радио Свобода», четко вещающая с антироссийским креном, там дислоцируется фонд Немцова, задача которого — привести к власти в России нужных Западу людей. Да и это военная держава со своими технологиями, производством, некоторые направления которой очень даже развиты, подпитывают подразделения НАТО», — подчеркнул историк.

Каждое действие имеет противодействие. В ответ на необоснованные нападки последовала высылка Россией 20 чешских дипломатов и сокращение представительства Чехии в стране до минимума. Саботаж дружеских отношений народов приведет к снижению потока российских туристов и уходу отечественных бизнесменов из европейского государства.

«Скорее всего часть российских компаний уйдет с чешского рынка в ближайшее время, будут выводиться активы, снизится поток туристов. На фоне пандемии это ударит по экономике Чехии. Получается, она пожертвовала своими интересами ради «большой игры»», — обозначил эксперт.

Провокация чешских властей в адрес российских дипломатов не осталась незамеченной в Москве. Российские предприниматели уже объявили о своем уходе из страны, а представители чешского бизнеса описали произошедшее как «разгром национального предпринимательства».

россия нато дипломаты чехия Тепикин
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 190932 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 103404 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 92878 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 60848 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 54834 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Политика / Историк Тепикин обозначил место Чехии в «большой игре» против России
Рейтинг@Mail.ru