Историк Тепикин обозначил место Чехии в «большой игре» против России

Москва, 21 апреля. Правительство Чехии действует по указке стран Запада и ставит цели «большой игры» против Росси выше национальных интересов, заявил историк и публицист Виталий Тепикин.

В эксклюзивном комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) Тепикин объяснил, что может вызывать подозрения в поведении чешского президента Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша. У Чехии были основания и предпосылки выстраивать дружеские отношения с Россией, однако в одночасье необоснованные нападки на Москву поставили крест на попытках мирного диалога.

«Чехия, собиравшаяся достраивать вместе с нами свою АЭС в Дукованах, обсуждавшая поставки вакцины «Спутник V», вдруг совершила неожиданный разворот, переплюнув буквально все страны НАТО. Что тут сработало — сказать трудно. Очень похоже на чье-то указание», — рассуждает эксперт.

С другой стороны, отмечает публицист, нельзя сбрасывать со счетов роль Чехии в глобальном противостоянии Запада и России. Как заметил Тепикин, именно в Праге расположены многие антироссийские организации и фонды, например, признанное в РФ иноагентом «Радио Свобода». Под таким углом дипломатическая эскапада чехов выглядит более осмысленно.

Невские Новости / Анна Карпова

«Абсолютно ясно, что Чехия — важное, крепкое звено натовского военного блока, давно выполняющее серьезные долговременные задачи. Не забывайте: именно в Чехии расположена головная редакция «Радио Свобода», четко вещающая с антироссийским креном, там дислоцируется фонд Немцова, задача которого — привести к власти в России нужных Западу людей. Да и это военная держава со своими технологиями, производством, некоторые направления которой очень даже развиты, подпитывают подразделения НАТО», — подчеркнул историк.

Каждое действие имеет противодействие. В ответ на необоснованные нападки последовала высылка Россией 20 чешских дипломатов и сокращение представительства Чехии в стране до минимума. Саботаж дружеских отношений народов приведет к снижению потока российских туристов и уходу отечественных бизнесменов из европейского государства.

«Скорее всего часть российских компаний уйдет с чешского рынка в ближайшее время, будут выводиться активы, снизится поток туристов. На фоне пандемии это ударит по экономике Чехии. Получается, она пожертвовала своими интересами ради «большой игры»», — обозначил эксперт.

Провокация чешских властей в адрес российских дипломатов не осталась незамеченной в Москве. Российские предприниматели уже объявили о своем уходе из страны, а представители чешского бизнеса описали произошедшее как «разгром национального предпринимательства».