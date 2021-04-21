Семья и Конституция: о чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2020 году

На фоне 17-го послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина в 2021 году ФАН вспомнил, о чем говорил глава государства в своем прошлогоднем обращении.

Семья и дети

Владимир Путин заявил о необходимости предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года. Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Кроме того, на первом этапе выплаты составят половину прожиточного минимума. Затем — около 11 тысяч на ребенка каждый месяц в зависимости от региона.

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До конца 2026 года будет продлена программа материнского капитала. При рождении первого ребенка родители получают право на материнский капитал в 466 617 рублей. Для семьи с двумя детьми размер капитала составит 616 617 рублей. При этом данные суммы будут ежегодно индексироваться. Если у родителей появился третий ребенок, то власти гасят 450 тысяч рублей ипотечного кредита семьи.

Изменения в Конституции

Еще до принятия поправок в Конституцию РФ президент внес предложение, чтобы члены Государственной думы и Совета Федерации, главы субъектов, федеральные министры, премьер-министр и вице-премьеры, судьи, руководители федеральных органов не могли иметь иностранное гражданство или иностранный вид на жительство. То же самое касается и главы государства, даже если у него было иностранное гражданство в прошлом. Более того, постоянное проживание в России у него должно быть сроком не менее 25 лет.

Госдума теперь не просто согласовывает, а утверждает кандидатуры председателя правительства. После его представления Госдума утверждает всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Также требования международного законодательства не могут действовать в России, если они влекут за собой ограничения прав и свобод российских гражданина и противоречат Конституции РФ.

Президент заявил о необходимости закрепить в Конституции следующие поправки:

— Достойное пенсионное обеспечение и постоянная индексация пенсий;

— Минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума;

— Статус Госсовета при рассмотрении наиболее важных для россиян вопросов.

Школьный вопрос

Все ученики начальной школы с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

Невские Новости /

Президент заявил о необходимости ввести доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей из федерального бюджета, а действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.

Доступный интернет

По словам президента, интернет должен быть доступен всем россиянам. В рамках проекта «Доступный интернет» на всей территории России будет обеспечен бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Не нужно платить за интернет-трафик, который будет использован при этом.