Продюсер «Бешеных псов» Монте Хеллман скончался на 92-м году жизни

Лос-Анджелес, 21 апреля. Американский кинематографист, продюсировавший фильм Квентина Тарантино «Бешеные псы», Монте Хеллман скончался в Калифорнии.

Накануне смерти Хеллмана госпитализировали в больницу после падения в собственном доме. Культового режиссера и продюсера не смогли спасти врачи, он ушел из жизни на 92-м году жизни.

Монте Хеллман родился в 1932 году в Нью-Йорке. Он с детства увлекался фотографией, а свой первый спектакль поставил в десять лет. Режиссер окончил Стэнфордский университет, где изучал театральное искусство.

Дебютом Хеллмана стала кинокартина «Чудовище из Проклятой пещеры», затем он снял фильмы «Террор», «Задняя дверь в ад» и другие. Хеллман три раза становился лауреатом Венецианского кинофестиваля.