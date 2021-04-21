Путин предложил направить 24 млрд рублей на обновление библиотек

Москва, 21 апреля. Глава Российской Федерации Владимир Путин предложил в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и библиотек.

Об этом он рассказал во время ежегодного послания Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж». Путин выступает перед представителями всех ветвей власти, а также политическими и общественными деятелями.

«Предлагаю в ближайшие три года направить 24 млрд руб. на обновление, в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России», — подчеркнул глава государства.

Ранее российский президент предложил ввести ежемесячные выплаты беременным, которые оказались в сложных условиях. Отмечается, что их размер составит 6350 рублей в месяц.