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Иван Ургант пошутил над реакцией Киркорова на появление его отца в «Маске»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков
Шоу-бизнес

Иван Ургант пошутил над реакцией Киркорова на появление его отца в «Маске»

Москва, 21 апреля. Телеведущий Иван Ургант не смог пройти мимо реакции певца Филиппа Киркорова на появление его отца в популярном шоу «Маска». Шутку он выпалил в эфире «Вечернего Урганта».

Реакция Киркорова на разоблачение Султана в популярной программе «Маска» уже стала мемом. Ургант не смог обойти случившееся своим вниманием. В эфире авторской вечерней программы он рассказал, что Россия выслала двух болгарских дипломатов. Но все же на политической ситуации он не стал ставить акцент, а перешел к «историческому» моменту «Маски».

«Россия выслала двух болгарских дипломатов, и если это отец и сын, то некому будет делать вот так…» — пошутил телеведущий.

Во время речи Урганта на экране появились кадры, на которых транслировалась реакция короля эстрады на появление его отца Бедроса на сцене «Маски».

Телеканал НТВ  / Prt Scr / шоу «Маска»

В минувшее воскресенье шоу «Маска» посетили двое приглашенных артистов. Перед жюри и зрителями выступили Султан и Слоник — отец Киркорова и певица Глюкоза соответственно.

Звезда российской эстрады, увидев отца на сцене, не смог сдержать эмоций. Он кричал и смотрел безумными глазами, не веря, что под костюмом скрывался отец.

киркоров ургант маска
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