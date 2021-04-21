Путин сообщил об открытии дополнительных бюджетных мест в российских вузах

Москва, 21 апреля. Дополнительные бюджетные места будут открыты в российских вузах в предстоящие два года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

По словам главы государства, в ближайшие годы в высших учебных заведениях страны появятся еще 45 тыс. бюджетных мест. При этом не менее 75% из них будут доступны в регионах.

Путин также отметил, что около 60% выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бюджетного образования нет ни в одной стране мира, добавил российский лидер.

Президент РФ выступает с посланием Федеральному собранию в столичном выставочном зале «Манеж». Ранее в ходе своей речи Путин сообщил о внедрении новой системы выплат в режиме «одного окна».