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Путина удивило содержание школьных учебников по истории
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Общество

Путина удивило содержание школьных учебников по истории

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 12:57

Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин удивился, что в некоторых школьных учебниках по истории не упоминается Сталинградская битва.

Российский лидер отметил, насколько важно, чтобы для россиян служили ориентиром судьбы предков и современников, а также их любовь к стране. Именно поэтому главу государства поразило содержание учебных пособий, выпускаемых для учебных заведений.

«Открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано. И о втором фронте... Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Даже не хочу комментировать», — посетовал глава государства.

Кроме того, Владимир Путин также предложил направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и библиотек. В том числе президент поручил перезапустить на современной цифровой платформе общество «Знание», которое, по его словам, существует, но «никто его не замечает».

Глава государства традиционно выступает с посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж». Российские телеканалы и СМИ ведут онлайн и текстовую трансляцию с мероприятия.

путин история послание федеральному собранию
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