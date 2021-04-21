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Публицист Куприянов указал на суть книжного кризиса в России
Невские Новости  /  Надежда Дроздова
Общество

Публицист Куприянов указал на суть книжного кризиса в России

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 13:03

В ходе онлайн-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Что пишут и что читают в России и в мире» публицист и соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов объяснил, в чем заключается книжный кризис в нашей стране.

«Как вы думаете, сколько в России книжных магазинов? Полторы тысячи. А в Париже их семьсот. У нас есть районные центры, где вообще нет книжных магазинов, а если есть, то только 30% от продаж — это книги», — рассказывает о проблеме эксперт.

Многие россияне, не имея возможности купить книгу в магазине, отправляются на сайты «Лабиринт» или «Озон». Но чтобы это сделать, как говорит публицист, нужно иметь мотивацию и знать, что именно ты ищешь, уже быть читателем.

«Чтобы стать читателем, нужно, чтобы книги находились вокруг тебя. Чтобы были нормальные и удобные библиотеки, не такие дисциплинарные, как в России, а также книжные магазины. Если магазинов нет, а последние книги завезли в библиотеку при советской власти, то о чем говорить? Про смерть книги говорить рано, можно однозначно сказать, что книгу убивают», — заключил Куприянов.

Публицист указал на суть книжного кризиса в России
Невские Новости  / Кристина Мурашова

Широкий и современный ассортимент — это очевидная необходимость для отечественных библиотек и магазинов. Однако и засилье некачественного контента никто не отменял. Не подтверждение ли ему ломящиеся от эзотерики и скандальных звездных мемуаров книжные полки?

 «Вы глубоко ошибаетесь, магазин магазину рознь. И почему это складывается? Потому что если нет поддержки издательством, то продают «попсу», которая покупается. И книжный бизнес, именно бизнес, а не энтузиасты, будут такое выпускать. И это очень плохо, когда книги начинают работать против просвещения и против культуры», — резюмировал публицист.

Ранее Борис Куприянов также высказался на тему падения книжных тиражей в России.

россия книги культура куприянов
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