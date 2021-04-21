Путин оценил вклад работающей в красной зоне молодежи во время пандемии

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин во время выступления с посланием к Федеральному собранию оценил вклад молодежи в борьбу с пандемией коронавируса во время работы в красной зоне.

Глава государства отметил, что в экстраординарной ситуации молодые люди выступили наравне со старшими коллегами, продолжая учиться, сдавать экзамены и поддерживать родителей.

По словам Путина, российская молодежь в такой сложный период проявила себя в высшей степени достойно, чем можно гордиться.

Президент выступает в столичном выставочном зале «Манеж» с посланием Федеральному собранию. В ходе мероприятия Путин рассказывает об основных направлениях развития России.