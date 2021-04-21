Российские семьи с детьми школьного возраста получат 10 тысяч рублей

Москва, 21 апреля. Семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию. Выплату планируется произвести в середине августа, чтобы родители могли собрать ребенка в школу.

Во время пандемии коронавируса многим семьям приходится непросто. Глава государства добавил, что рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан будут обязательно восстановлены.

Послание президента Федеральному собранию, по традиции, проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. ФАН ведет прямую трансляцию события.