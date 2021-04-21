Президент России предложил выплачивать беременным россиянкам по 6,3 тыс. рублей

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой по введению новой выплаты для беременных женщин, оказавшихся в непростых жизненных условиях.

Таким образом, российский лидер предложил назначить будущим мамам ежемесячную выплату по стране в размере 6350 рублей в месяц. Кроме того, глава государства анонсировал еще несколько детских выплат.

Обращаясь с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин отметил необходимость поддержки семей, где родитель в одиночку воспитывает ребенка. Новые денежные пособия предназначены для детей в возрасте от 18 до 16 лет включительно, если в их свидетельстве о рождении указан только один родственник.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж». Ведущие российские телеканалы и СМИ ведут прямую трансляцию мероприятия, в том числе текстовую версию обращения.