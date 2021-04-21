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Путин поручил правительству подготовить систему мер поддержки семей в России
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Экономика

Путин поручил правительству подготовить систему мер поддержки семей в России

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 12:59

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать целостную систему мер поддержки семей в России к 1 июля.

Основная задача заключается в том, чтобы свести вероятность бедности в российских семьях к минимуму. Государство должно предоставлять непосредственную поддержку семьям с детьми, которые попали в непростую ситуацию. Также важно уделить внимание семьям, в которых отец или мать воспитывают ребенка в одиночку, добавил глава государства в ходе послания Федеральному Собранию.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о введении новой системы выплат в России к 2022 году. Она будет представлена в режиме «одного окна».

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