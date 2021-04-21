Надежда Бабкина жестко ответила на слухи о расставании с Евгением Гором

Москва, 21 апреля. Эстрадная исполнительница Надежда Бабкина прокомментировала сообщения о расставании с молодым возлюбленным Евгением Гором.

Отношения артистки и ее избранника длятся уже более 17 лет. Иногда в Сети появляется информация о разрыве пары, однако Бабкина жестко реагирует на подобные слухи

«Это все досужие сплетни! <...> Разговоры про наше расставание — ерунда», — ответила на подозрения поклонников и журналистов певица.

Исполнительница рассказала, что 31 марта у Гора был день рождения, они прекрасно отметили праздник в ресторане. Перед этим возлюбленный заехал за артисткой на роскошном автомобиле. В заведении к паре присоединились сын Бабкиной Данила и невестка Татьяна.

Global Look Press / Alena Kalita/Russian Look

Певица назвала возможную причину распространения сообщений о ее расставании с избранником. Как оказалось, у влюбленных нет общего быта, поскольку они оба очень заняты. В интервью изданию «7Дней.ru» Бабкина рассказала, что уделяет много времени театру «Русская песня» и работе на телевидении, а Гор — собственному бизнесу.

Год назад певица попала в больницу с тяжелой формой коронавируса и пролежала две недели в коме. Когда Бабкина пришла в сознание, исполнительницу поддержали примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин.