Владимир Путин оценил ситуацию с благосостоянием граждан на фоне пандемии

Москва, 21 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции нанесла значительный удар по благосостоянию россиян и обострила проблемы социального неравенства.

При этом такая ситуация отмечается не только в России, но и во всем мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

По словам главы государства, полагаться исключительно на точечные, директивные меры нельзя. Так, в 90-е годы прошлого столетия это привело к пустым полкам в магазинах. Приоритетной задачей сейчас является обеспечение роста реального дохода граждан, добавил Путин.

В этом году мероприятие, по традиции, проходит в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию события.