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Путин сообщил о внедрении новой системы выплат к 2022 году
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Экономика

Путин сообщил о внедрении новой системы выплат к 2022 году

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 12:47

Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин объявил о внедрении новой системы выплат в режиме «одного окна». Об этом глава государства сообщил на послании Федеральному собранию.

К 2022 году в России должна будет действовать единая система, по которой все услуги и выплаты будут осуществляться в одном месте. Это позволит избежать «беготни» по инстанциям, заявил российский лидер во время послания парламенту.

«Обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность — выстроить работу поликлиник и школ, исходя из потребностей каждого человека. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям», — отметил Путин.

Оценку положения дел в стране и видение ключевых задач на перспективу Владимир Путин излагает в Центральном выставочном зале «Манеж».

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