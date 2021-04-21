Путин сообщил о внедрении новой системы выплат к 2022 году

Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин объявил о внедрении новой системы выплат в режиме «одного окна». Об этом глава государства сообщил на послании Федеральному собранию.

К 2022 году в России должна будет действовать единая система, по которой все услуги и выплаты будут осуществляться в одном месте. Это позволит избежать «беготни» по инстанциям, заявил российский лидер во время послания парламенту.

«Обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность — выстроить работу поликлиник и школ, исходя из потребностей каждого человека. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям», — отметил Путин.

Оценку положения дел в стране и видение ключевых задач на перспективу Владимир Путин излагает в Центральном выставочном зале «Манеж».