Школьник помог больной девочке пройти курс дорогой реабилитации

Второклассник из Челябинска пожертвовал накопленные деньги на дорогую реабилитацию для девочки с тяжелой формой ДЦП.

Саша Кожухов, как и многие его сверстники, мечтал купить себе новую игрушку. Для этого он целый год копил пластиковые крышки, чтобы сдать их на переработку и выручить денег.

Парень собрал почти сто килограмм крышек, но, когда до исполнения желания оставались последние шаги, внезапно изменил мечту. Узнав, что в его городе живет 10-летняя Ангелина Шустова с тяжелой формой ДЦП, Саша решил помочь девочке. Все вырученные средства от сбора пластиковых крышек он пожертвовал на реабилитацию девочки.

«Я хотел себе купить игрушку. Мы думали, как заработать на нее деньги, и решили собирать крышки, потом их сдать и получить деньги. Мы их копили, и накопили 87 кг, но потом узнали про фирму «Чистый Челябинск» и то, что туда сдаешь крышки и помогаешь детям», — вспоминает Саша.

Благодаря школьнику и другим неравнодушным жителям города, Ангелина получила ходунки, необходимые ей для реабилитации. Отец Саши Андрей Кожухов гордится решением сына помочь девочке с тяжелым диагнозом. После просмотра видеоролика с историей про Ангелину Шустову, Саша не раздумывая согласился отдать все накопленные деньги на ее лечение.

«Как-то он по-своему впечатлился, какие-то эмоции у него возникли. Может быть, он напоказ их не выражал, но проникся, на самом деле проникся к ребенку, который отличается от тех ребят, которые в его окружении находятся, и поэтому он практически сразу сказал: «Да, давай»», — сказал Андрей Кожухов.

После того, как деньги были переведены на счет Ангелины, Саша с папой решили лично навестить девочку. По словам ее мамы Олеси Шустовой, вклад школьника в реабилитацию дочери оказался неоценимым, после приобретения ходунков Ангелина научилась самостоятельно стоять на ногах.

«Нет даже таких слов, которые я могла бы сказать, потому что просто переполняет такими чувствами светлыми», — радуется мама Ангелины.

По поводу не купленной игрушки, на которую Саша копил год, собирая крышки, мальчик не расстроился, он уверен, что обязательно приобретет ее позже.