Журналист из КНР выразил интерес Пекина к темам США и Черного моря в послании Путина

Китай интересуется позицией России по отношению к ключевым вопросам международной политики, а также ситуацией на Кавказе и в Черном море. Об этом в интервью ФАН рассказал журналист китайской телекомпании «Феникс» Луи Гуа, отвечая на вопрос, что он и его коллеги из Китая ожидают услышать в послании президента России Федеральному собранию.

«Нас интересует, что Путин будет говорить об экономике и о мировых отношениях: Китай, Америка, Сирия, Кавказ и Черное море нам интересны. Это для китайцев связано со стратегией «Один пояс и один путь», — заявил журналист.

Представитель китайской телекомпании обратил внимание, что интерес к позиции российского лидера по международным отношениям вызван в том числе действиями Вашингтона в последние месяцы.

«Америка ведет себя хуже и хуже, как мировая полиция. И у Китая, и у России с Америкой проблемы. У нас тоже, как у вас. Я считаю, нам нужно обязательно держаться вместе», — подчеркнул собеседник ФАН.

Луи Гуа отметил, что китайским журналистам интересна позиция президента России по экономическому развитию страны и мировой экономики в целом.

«Из-за коронавируса во всем мире ситуация все хуже и хуже — не знаю, когда закончится. Говорят, шесть месяцев еще или вообще год», — добавил журналист.

По словам собеседника агентства, в Китае ситуация с коронавирусом сейчас остается стабильной. Тем не менее он, как и все журналисты, аккредитованные для освещения ежегодного послания президента России, трижды стад ПЦР-тест на коронавирус. Для этого репортер приехал в Москву за 6 дней до назначенной даты послания.

Ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил ФАН, что в послании президента Владимира Путина Федеральному посланию для него будут особенно интересна информация о строительстве новых школ и увеличении финансирования науки в России. Общаясь с журналистами, парламентарий отметил, что задачи, поставленные в прошлогоднем послании главы государства, практически на 97% реализованы.