Считается, что бронзеры нужны лишь для того, чтобы придать коже золотистый или коричневатый оттенок. На самом деле визажисты наделяют эти косметические средства куда большим перечнем назначений.

Для чего нужен бронзер? Как правильно им пользоваться? Как выбирать продукт, если раньше вы никогда не сталкивались с ним? И на какие марки стоит обратить внимание? Журналист ФАН изучил эти вопросы и составил рейтинг лучших бронзеров для лица на основании отзывов экспертов и покупательниц.

Назначение бронзера

Для девушек, которые проводят в офисе целые дни, а в отпуск выбираются не чаще одного раза в пять лет, бронзер действительно станет палочкой-выручалочкой, которая мгновенно освежит кожу и придаст ей привлекательный оттенок. Но, кроме эффекта загара, это средство умеет отлично скульптурировать лицо.

«Ненужное замаскировать, нужное подчеркнуть»: с помощью бронзера и хайлайтера можно скорректировать овал лица, визуально уменьшить массивность лба или подбородка, выделить скулы. При этом на участки, требующие коррекции, наносят именно темное средство, а на те зоны, которые должны стать визуально заметнее, — светлое.

И, наконец, с помощью бронзатора можно исправить огрехи летнего солнца, если вы забыли нанести на лицо солнцезащитный крем или пробыли на пляже слишком долго. Убрать пигментацию куда сложнее, чем спрятать ее под ровным слоем загара на лице.

Виды бронзеров для лица

Средства отличаются не только оттенками, но и текстурой. На рынке представлены три типа бронзаторов.

Пудра-бронзер

По виду ничем не отличается от обычной пудры, только оттенок ее темнее и теплее. Наносить нужно кистью, тщательно растушевывая. Преимущество пудры в том, что пользоваться ей проще всего: риск ошибиться и наставить пятен на лице минимален. Поэтому именно такой формат рекомендуют девушкам, которые хотят попробовать средство впервые.

Кроме того, пудры отличаются высокой стойкостью, сохраняются на коже до восьми часов и реже требуют обновления в сравнении с жидкими и кремообразными текстурами. Единственный их недостаток — в способности подчеркивать морщинки и шелушения. Поэтому часто они не подходят для кожи возрастной и сухой, хотя при достаточном уровне увлажнения и после 35 лет пользоваться ими можно.

pixabay.com / ymkaaaaaa

Жидкий бронзер

Похож на тональный крем, только с более выраженным оттенком. Главная ошибка начинающих — наносить средство в чистом виде на те участки, которые нужно скорректировать. Единственный эффект, который можно получить при таком использовании, — ярко выраженные пятна.

Визажисты советуют использовать средство иначе: бронзирующий крем нужно добавлять в тональный, и тогда тон получится равномерным, а присутствие самого средства на лице — и вовсе незаметным. Перед нанесением нужно смешать в ладони или на тыльной стороне руки оба крема, а потом нанести на кожу пальцами или спонжем.

Недостатки бронзера-крема обычно отмечают обладательницы жирной кожи: так как матирующим действием средство не обладает, оно может потечь в течение дня или через пару часов бесследно «испариться». Но вот для возрастной и сухой кожи такой формат подходит идеально, особенно если в состав включены ухаживающие, увлажняющие компоненты.

Бронзер-стик

По формату похож на губную помаду, и использовать его очень просто. Достаточно провести такой «помадой» легкие линии на участках, требующих коррекции, и растушевать кистью или пальцами.

Плюс стика в том, что он предусматривает точечное нанесение: строго туда, куда нужно. Минус — распределить средство по всему лицу будет очень сложно и, скорее всего, невыполнимо. Поэтому использовать стик удобно для скульптурирования, но если нужен равномерный загар или коррекция пигментации, стоит отдать предпочтение пудре или крему.

Палетка бронзеров

Производители редко предлагают эти средства в единственном оттенке. В этом случае крайне редко удается угадать с тоном. Поэтому обычно палетка содержит минимум три оттенка, а чаще — шесть тонов. Из этой палитры уже проще выбрать свой тон, который не должен контрастировать с цветом кожи.

Существует «золотое правило» выбора цвета средства: он должен быть максимум на пару тонов темнее тонального крема. Последний же подбирают на тон темнее кожи, поэтому идеальный бронзер всегда «смуглее» кожи на два-три оттенка. Однако тон кожи может меняться от сезона к сезону, поэтому круглый год пользоваться одним и тем же средством, как правило, не удается.

Кроме того, при выборе тона важно учитывать цвет кожи.

Светлая . Подойдут персиковые, медовые оттенки и составы с розовым подтоном.

. Подойдут персиковые, медовые оттенки и составы с розовым подтоном. Средняя . Следует отдавать предпочтение бронзе с вкраплениями золотистых, оранжевых, розовых тонов.

. Следует отдавать предпочтение бронзе с вкраплениями золотистых, оранжевых, розовых тонов. Смуглая. Цвет может быть терракотовым, медным.

А вот если девушке от природы досталась нежно белая, буквально фарфоровая кожа, совершенно не склонная к загару, даже начинать экспериментировать с бронзерами не стоит. Любое затемняющее средство будет создавать ощущение грязного лица, а попытка скульптурировать его превратится в нанесение пятен. Вместо бронзеров при таком типе кожи используют румяна и хайлайтеры.

pixabay.com / congerdesign

Как пользоваться бронзером для лица

Средство в форме стика наносят на кожу легкими штрихами и растушевывают пальцами или спонжем. Жидкое — добавляют в крем и растушевывают спонжем или дуофиброй — кистью для нанесения макияжа из натурального и синтетического ворса.

Пудровые текстуры наносят кистью. Это может быть:

кисть для скульптурирования;

дуофибра, которая благодаря мягким и жестким ворсинкам равномерно распределяет средство и делает переходы тонов незаметными;

обычная косметическая кисть с натуральным ворсом, умеренно плотным и мягким — такая не будет набирать слишком много пудры и не оставит пятен на лице.

Как и куда наносить бронзер

По общему правилу, темный тон наносят на выступающие части лица. Это не только нос и скулы, но также:

подбородок;

линия челюсти;

виски;

надбровные дуги;

линия роста волос.

Не стоит забывать об ушах — их контраст с цветом кожи лица может оказаться заметным. Средство распределяют равномерно, чтобы темные участки плавно переходили в светлые. Если открыта шея, стоит пройтись кистью и по ней, оттенив боковые зоны. Затемнения требуют также плечи и ключицы, открытые в платьях с глубоким декольте.

Лучшие бронзеры для лица по версии ФАН

Мы сделали подборку средств, на которые обращают внимание покупательницы и эксперты бьюти-рынка. В этой подборке вы найдете недорогие бронзеры и продукты премиальных брендов в различных текстурах.

Catrice Sun Glow Bronzing Fluid

Pr Scr market.yandex.ru /

Нежный флюид универсального средне-бежевого оттенка подойдет для девушек со светлой кожей и средним тоном. Он насыщен тонирующими пигментами, поэтому для создания эффекта загара нужно всего несколько капель. Бронзер Catrice можно добавить в тональный крем или распределить по коже в чистом виде, но совсем в небольшом количестве. Мягкая, кремовая текстура позволяет ему легко «рассеиваться в дымку», а ухаживающие компоненты помогают поддерживать кожу увлажненной.

Среди плюсов продукта покупательницы отмечают цену, естественный вид в макияже и стойкость. Состав сливается с рельефом кожи и не подчеркивает ее шелушений, морщинок. Единственный недостаток — непривычная упаковка с капельницей. Наносить средство в чистом виде не слишком удобно.

Средняя цена — 378 рублей.

Physicians Formula Bronze Booster

Pr Scr market.yandex.ru /

Средство в виде пудры подойдет для обладательниц жирной, молодой кожи. Бронзер Physicians Formula не содержит искусственных компонентов, парабенов и отдушек и представлен в двух оттенках. Наносится кистью, хорошо лежит на коже, не образует пятен и полос. Его значительный плюс — в стойкости: макияж способен продержаться весь день, что привлекательно для активных женщин.

По мнению покупательниц, производитель хорошо поработал над упаковкой, сделав ее эффектной, «дорогой». Округлая пудреница с большим зеркалом удобна, само средство подходит для использования круглый год и почти любого тона кожи. Недостаток — кисточка с синтетической щетиной в комплекте, которая больно колет кожу. Но, заменив ее, можно пользоваться продуктом с удовольствием.

Средняя цена — 550 рублей.

REVOLUTION Bronzer Reloaded Long Weekend

Pr Scr market.yandex.ru /

Бренд недорогой косметики представляет палетку запеченных бронзеров. Средства Revolution насыщены минеральными тонирующими пигментами и светоотражающими частицами. Легко растушевываются по коже, формируя равномерный тон с приятным теплым оттенком. Легкий шиммер создает элегантный отблеск, что позволяет использовать бронзатор в минималистичном и вечернем макияже.

По отзывам, средство привлекательно гипоаллергенным составом и отсутствием синтетических отдушек. Пудра слегка пылит при использовании, но ложится равномерно и хорошо растушевывается. В наборе три цвета, можно подобрать вариант для любого оттенка кожи и для использования круглый год. Не слишком удобна упаковка: нет зеркальца и кисти, а потому поправить макияж на ходу не получится.

Средняя цена — 454 рубля.

Essence Adventure Awaits Jumbo Bronzer

Pr Scr market.yandex.ru /

Этот вариант привлекает покупательниц сразу двумя оттенками в одной упаковке. Бренд Essence предлагает компактную пудру с основным темным тоном и светлым — бежевым или розоватым. Благодаря этому средство подходит для круглогодичного использования и помогает создавать натуральный макияж без эффекта маски и заметных темных участков.

Пользовательницы отмечают хороший объем пудры, удобную упаковку. Она легко распределяется по коже, едва пылит при нанесении. Привлекательна и цена, но найти ее в продаже непросто.

Средняя цена — 409 рублей.

Guerlain Terracotta Light

Pr Scr market.yandex.ru /

Премиальный бронзер Герлен — это мерцающая пудра, сочетающая три оттенка. Смешиваясь, они формируют естественный тон, который подстраивается под цвет кожи, и придают ей свежий вид здорового загара. В состав включены перламутровые частицы, формирующие легкий эффект шиммера. Компоненты пудры — натуральные, для улучшения барьерной функции кожи и ее защиты от внешних факторов в состав добавлены антиоксидантные вещества, витамины С и Е.

По мнению пользовательниц, продукт выглядит роскошно, удобен в использовании и хватает его надолго. Главный минус — слишком высокая стоимость.

Средняя цена — 4270 рублей.

Gucci Poudre de Beauté Éclat Soleil

Pr Scr market.yandex.ru /

В линейке премиальной косметики бронзер Гуччи занимает особое место. Производитель позаботился о каждой мелочи, чтобы покупка порадовала женщину. Аккуратная пудреница с фирменной надписью уложена элегантный мешочек и фирменную коробочку. В комплекте — широкая кисть с мягким ворсом, которую пользовательницы считают не слишком удобной.

Но само средство не вызывает нареканий: оно прекрасно подходит для скульптурирования, нанесения легкого загара. При достаточной насыщенности хорошо растушевывается и почти незаметно вблизи. Обладает высокой стойкостью, но на жирной коже может блестеть.

Средняя цена — 3790 рублей.

Chanel Crème Belle Mine Ensoleillée

Pr Scr market.yandex.ru /

Бренд Шанель предлагает бронзер в виде легкого крема-геля с эффектом естественного загара. Состав одинаково хорош для молодой и возрастной кожи, так как не акцентирует внимание на морщинках и выраженной сухости. Цвет его насыщенный, но универсальный. Растушевывать рекомендовано толстой скошенной кистью с мягким ворсом. В составе средства — натуральные компоненты: воски для стойкости, пудровые частички для матирования. Перламутровые частицы придают коже нежный блеск.

По отзывам, текстура крема довольно плотная, едва маслянистая. Пигментация умеренная, поэтому даже новичок справится с нанесением. Крема нужно совсем чуть-чуть, поэтому хватает его надолго, а держится он очень хорошо: в течение дня макияж сохраняется идеальным. Недостатков нет, кроме высокой стоимости.

Средняя цена — 3600 рублей.

Christian Dior Diorskin Mineral Nude Bronze

Pr Scr market.yandex.ru /

Шесть натуральных оттенков и сочетание сразу двух — в одном продукте: таков бронзер Диор в виде компактной пудры. В этой серии производитель использует состав на основе минералов, которые придают коже мягкий и здоровый тон, а также защищают ее от внешних факторов.

По отзывам, пользоваться средством нужно приноровиться: всегда есть риск зачерпнуть кистью слишком много пудры. Светоотражающие частички создают эффект сияния, но он смотрится очень деликатно. Макияж выглядит натурально и отличается стойкостью. Плюс средства в том, что использовать его могут даже светлокожие девушки без риска получить грязные пятна на лице.

Средняя цена — 3090 рублей.

Tom Ford Soleil Glow Bronzer

Pr Scr market.yandex.ru /

Косметика премиального сегмента подтверждает свое превосходство в деталях. Бронзер Том Форд в виде компактной пудры поставляется в элегантной пудренице, заключенной в белый мешочек и фирменную упаковку. В коллекции единственный оттенок — Terra, и два формата: малый и большой. Цвет светло-коричневый с желтоватым подтоном, поэтому использовать его могут и светлокожие девушки.

Структура бронзера почти прозрачна, поэтому риск слишком затемнить лицо минимален. Визуально он сливается с кожей и держится на ней весь день. Финиш заявлен матовым, но пользовательницы отмечают легкий сатиновый эффект.

Средняя цена — 5695 рублей.