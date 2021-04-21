Экзоскелет для врачей-хирургов тестируют в Красноярске

Необычное устройство помогает разгрузить ноги врачей во время длительных операций.

По словам травматолога-ортопеда отделения гнойной хирургии Андрея Лавринова, во время операций, которые продолжаются более трех-четырех часов, врачи испытывают большие статические нагрузки на поясницу и ноги. Справиться с эти поможет экзоскелет.

«Он надевается до начала операции, до того, как мы стерильно моемся, так сказать. Он находится под всей стерильной одеждой. И во время операции в случае необходимости можно просто на него присесть. Он работает механически абсолютно без каких-либо кнопок и настроек — все за счет физики», — уточнил Лавринов.

Чудо-устройство крепится с помощью ремней-фиксаторов и не стесняет движений.

«С ним можно делать все, что угодно. Он никак не ограничивает движение во время операций. Да, наверное, спринт я с ним не побегу, но тем не менее тот объем движений, который мы делаем во время операций, он никак абсолютно не ограничивает», — рассказал хирург.

Экзоскелет разработан российскими исследователями на базе лаборатории бионической робототехники. Алюминиевая конструкция предназначена выдерживать нагрузку до 130 килограммов и рассчитана на рост человека от 160 до 190 сантиметров. Если по истечению тестового периода экзоскелет себя зарекомендует, то количество таких устройств в больнице увеличится.