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США пытаются выбраться из безвыходного афганского тупика. Колонка Евгения Беня
ТАСС  /  GHULAMULLAH HABIBI / EPA
Политика

США пытаются выбраться из безвыходного афганского тупика. Колонка Евгения Беня

Президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана между 1 мая и 11 сентября. Впрочем, как выяснилось сейчас, Штаты сохранят небольшой контингент для охраны своего посольства в Кабуле. Тем временем в американской прессе вновь муссировался дикий и безосновательный слух о помощи, в том числе финансовой, России талибам. Сразу же после соглашения Вашингтона с талибами от 29 февраля 2020 года «Талибан» (запрещен в РФ), нарушив договоренности, пошел по пути кровавой эскалации напряженности и терактов, нарушив договоренности. Теперь соглашение нарушают США, перенеся окончание вывода войск с конца апреля на 11 сентября, на что раздраженные талибы, скорее всего, ответят новыми экстремистскими проявлениями. Ныне талибы активно действуют на 70% территории Афганистана, а после ухода НАТО они либо установят контроль над всей страной, либо как минимум подомнут под себя власть в Кабуле. Очевидно, что американское присутствие в Афганистане завершается крахом.

Не случайно США после вывода войск из Афганистана сохранят военных для охраны посольства, которое, по сути, остается один на один с хаосом, который, скорее всего, обречен нарастать после ухода американцев, притом что талибы вряд ли отступятся от стремления к власти в стране.

Наряду с тем помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что Соединенные Штаты якобы достигли целей, поставленных в начале операции в Афганистане почти 20 лет назад.

Президент США Джо Байден заявил:

«Мы не можем продолжать поддерживать или расширять свое военное присутствие в Афганистане в надежде на то, что когда-нибудь в будущем возникнут идеальные условия для вывода войск. Я четвертый президент США, который вынужден руководить нашими войсками в этой стране. И я не намерен передавать эту ответственность своему возможному преемнику».

США пытаются выбраться из безвыходного афганского тупика. Колонка Евгения Беня
Global Look Press  / Andrew Harrer - Pool Via Cnp

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Штатов Ллойда Остина, угроза терроризма и экстремизма в Афганистане остается, очаг нестабильности никуда не делся. На негативные последствия вывода войск из страны указали директор ЦРУ Уильям Бернс и генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Это непростое решение, и оно влечет за собой серьезные риски. Как я говорил многие месяцы, мы столкнулись с дилеммой. Это не конец наших отношений с Афганистаном, а скорее начало новой главы. Это хрупкий, трудный процесс. Нет никакой гарантии, что он придет к успеху. Но это то, на что союзники по НАТО будут обращать особое внимание».

Между тем Пентагон признал отсутствие каких-либо доказательств мнимого «сговора России с талибами». Официальный представитель ведомства Джон Кирби сообщил, что у Министерства обороны США нет данных о финансировании талибов российской разведкой, о котором ранее заявила газета The New York Times со ссылкой на выводы спецслужб США в июне 2020 года. Издание утверждало, что Россия якобы тайно предлагала сторонникам запрещенного в РФ движения «Талибан» вознаграждение за убийства американских военных. МИД России опроверг эти домыслы, назвав публикацию фейком, Кремль счел ее «абсолютной уткой». Информацию о сговоре с РФ отрицал и «Талибан».

В начале 1990-х годов у афганской оппозиции появилась новая сила, вскормленная США, — талибы, а до того американцы приложились к созданию экстремистского «Исламского союза северных народов Афганистана». Штаты и их пакистанские партнеры, которые так и не закрыли базы моджахедов на территории Пакистана после ухода советских войск из Афганистана, сделали все, чтобы в 1992 году было свергнуто правительство Наджибуллы. Все имущество правительственных войск перешло к моджахедам, а Афганистан превратился в огромный бандитский арсенал оружия, боевой техники и боеприпасов. Таким образом возникла угроза транзита терроризма и наркотиков в Среднюю Азию, а потом и в Россию.

После страшных терактов 11 сентября 2001 года президент США Джордж Буш — младший объявил войну международному терроризму и назвал Афганистан среди четырех стран — оплотов экстремистов, а выкормленных когда-то ЦРУ талибов исполнителями терактов. Американцы начали в Афганистане операцию «Несокрушимая свобода», переросшую в самую продолжительную войну в истории США. Только в 2011 году Пентагон приступил к затяжному выводу многотысячного воинского контингента из этой страны.

США пытаются выбраться из безвыходного афганского тупика. Колонка Евгения Беня
ТАСС  / Anja Niedringhaus / AP / TASS

29 февраля 2020 года США и «Талибан» после около полутора лет переговоров подписали соглашение о примирении. Церемония подписания состоялась в столице Катара Дохе в присутствии наблюдателей из 30 стран.

Согласно тем договоренностям, Штаты, их союзники и коалиция были намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников, включая афганские власти.

Политические оценки американо-талибского соглашения заинтересованными сторонами изначально были существенно различными. Американцы называли его основой для достижения мира в Афганистане, а в среде талибов соглашение расценивали как капитуляцию Вашингтона и важнейшее доказательство победы своего «джихада» над США. Кстати, международное право не гарантировало исполнения американо-талибского соглашения, так как какое-либо третье государство или международная организация не выступили в качестве его гарантов.

Талибы, ныне контролирующие большую часть территории страны, несмотря на договоренности с США, долгое время оценивают правительство Афганистана «как марионеточное, поставленное американцами». Президент Афганистана Ашраф Гани откровенно заявлял, что без внешней помощи он не продержится и полугода. Гани вынужден не очень успешно искать общий язык с талибами.

В 2020 году бывший политический советник делегации ЕС в Пакистане Жорж Лефевр рассказывал ТАСС, что в дальнейшем ожидает от талибов затяжной борьбы с афганским правительством на выживание.

«Я не думаю, что состоится фронтальная атака Кабула. Это не в духе их стратегии. И моджахеды времен боевых действий против СССР тоже не поступали так. Скорее другое: талибы будут пытаться захватывать территорию в сельской местности, где далеко не все к ним настроены враждебно. Талибы будут совершать нападения на большие города…, чтобы поддержать давление на власти, притом достаточно быстро отступать из центра на окраины этих же городов. Общая цель — захватывать территорию и ждать, пока города не падут к их ногам, как спелые фрукты. Это типичная для Афганистана стратегия: взятие Кабула моджахедами в 1992 году и самими талибами в 1996-м развивалось по схожему сценарию», — считает ориенталист.

Словом, судя по всему, Афганистан после ухода американцев и НАТО ожидает неопределенность и хаос, аналогичные тем, что воцарились в Ираке после вторжения. Но здесь есть и одно значимое отличие: в афганской ситуации существует выраженно доминирующий игрок в лице движения «Талибан», традиционно сохраняющего экстремистскую направленность. И потому прогноз по будущему Афганистана малоутешительный и в то же время подтверждающий, что 20-летнее присутствие военных США в стране обернулось лишь бессмысленным жертвоприношением противоборствующих сторон.

сша афганистан байден евгений бень
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