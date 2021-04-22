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«Уговоры давно закончились»: эксперты назвали причину закона о мобилизации на Украине

Украина
«Уговоры давно закончились»: эксперты назвали причину закона о мобилизации на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Пиар-кампания по политической реабилитации президента Украины Владимира Зеленского внутри страны продолжается, уверены опрошенные ФАН журналисты и политологи.

Призыв Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

Теперь в случае обострения ситуации на территории Донбасса армию за сутки можно будет укомплектовать резервистами без объявления мобилизации. В конце марта за документ высказались 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

«Уговоры давно закончились»: эксперты назвали причину закона о мобилизации на Украине
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

«Это <...> существенно повысит <...> боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также [позволит] быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», — сказано в релизе.

Клоунада Зеленского

Политолог Максим Жаров рассказал, что пиар-кампания по политической реабилитации Зеленского внутри Украины продолжается. «Военная угроза» со стороны России является ключевой доминантой этой кампании, поэтому Зеленский и подписывает данный закон, а также предлагает Путину «поговорить» в Донбассе.

«Эта клоунада Зеленского является косплеем предложения Владимиру Путину от американского президента Джо Байдена и выглядит она весьма нелепо. Такое впечатление, что офис президента Украины вновь приступил к съемкам сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли, совсем не обращая внимания при этом на реальный политический контекст отношений президентов России и Украины. В связи с чем подчеркнутое игнорирование Кремлем официальных контактов с Украиной на высшем уровне является логичным и оправданным», — заключил Максим Жаров.

Киев хочет крови

Политолог Владимир Карасев в свою очередь считает, что Зеленский хочет крови в Донбассе. Этого требует его электорат из карательных батальонов. Этого требует его хозяин из Вашингтона.

«Уговоры давно закончились»: эксперты назвали причину закона о мобилизации на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

«Не стоит обращать внимание на несоблюдение украинского законодательства. Киев официально военное положение не вводил, но всем заявляет, что воюет с Россией. Правда, периодически путается, и говорит о русской угрозе, забывая, что «воюет» с Россией с 14 года. Так и сейчас, мобилизация без объявления мобилизации. Это для Киева нормально. Здравый смысл ушел из этого государства давно. Только силовой вариант решит проблему Украины. Причем жесткий. Уговоры давно закончились. Все все понимают. И Зеленский понимает, что его ничтожная и никчемная жизнь будет короткой. Все получат по заслугам, как после окончания Великой Отечественной войны», — резюмировал Владимир Карасев.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

россия донбасс украина зеленский
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