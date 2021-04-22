«Уговоры давно закончились»: эксперты назвали причину закона о мобилизации на Украине

Пиар-кампания по политической реабилитации президента Украины Владимира Зеленского внутри страны продолжается, уверены опрошенные ФАН журналисты и политологи.
Призыв Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
Теперь в случае обострения ситуации на территории Донбасса армию за сутки можно будет укомплектовать резервистами без объявления мобилизации. В конце марта за документ высказались 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.
«Это <...> существенно повысит <...> боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также [позволит] быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», — сказано в релизе.
Клоунада Зеленского
Политолог Максим Жаров рассказал, что пиар-кампания по политической реабилитации Зеленского внутри Украины продолжается. «Военная угроза» со стороны России является ключевой доминантой этой кампании, поэтому Зеленский и подписывает данный закон, а также предлагает Путину «поговорить» в Донбассе.
«Эта клоунада Зеленского является косплеем предложения Владимиру Путину от американского президента Джо Байдена и выглядит она весьма нелепо. Такое впечатление, что офис президента Украины вновь приступил к съемкам сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли, совсем не обращая внимания при этом на реальный политический контекст отношений президентов России и Украины. В связи с чем подчеркнутое игнорирование Кремлем официальных контактов с Украиной на высшем уровне является логичным и оправданным», — заключил Максим Жаров.
Киев хочет крови
Политолог Владимир Карасев в свою очередь считает, что Зеленский хочет крови в Донбассе. Этого требует его электорат из карательных батальонов. Этого требует его хозяин из Вашингтона.
«Не стоит обращать внимание на несоблюдение украинского законодательства. Киев официально военное положение не вводил, но всем заявляет, что воюет с Россией. Правда, периодически путается, и говорит о русской угрозе, забывая, что «воюет» с Россией с 14 года. Так и сейчас, мобилизация без объявления мобилизации. Это для Киева нормально. Здравый смысл ушел из этого государства давно. Только силовой вариант решит проблему Украины. Причем жесткий. Уговоры давно закончились. Все все понимают. И Зеленский понимает, что его ничтожная и никчемная жизнь будет короткой. Все получат по заслугам, как после окончания Великой Отечественной войны», — резюмировал Владимир Карасев.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.