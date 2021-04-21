Организаторы Тотального диктанта перечислили самые распространенные ошибки россиян

Москва, 21 апреля. Участники всероссийской просветительской акции «Тотальный диктант» чаще всего совершали ошибки орфографического характера. Организаторы акции назвали самые распространенные из них.

Россияне приняли участие в просветительской акции «Тотальный диктант». В этом году текст отличался достаточно высокой сложностью пунктуации. Председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов рассказал, какие ошибки наиболее распространены среди участников. Его слова приводит РИА Новости.

«Текст был, в первую очередь, сложным пунктуационно. Пунктуация доставила немало проблем участникам. Хотя и в орфографии тоже были свои сложности», — уточнил он.

Большая часть участвовавших ошиблась в написании слов. В частности, у россиян вызвали затруднения слова «сетчатка», «тормошить» и «завиральный». Так, в слове «тормошить» участники писали слово через «а», используя проверочное «тормашками». В случае с «сетчаткой» часто писалось «сечатка», «сейчатка», а в ряде случаев и «клетчатка». Слово «завиральный» писали через «е», проверяя написание словом «вера», а не «врать».

Акция «Тотальный диктант» проводится по всей России на разных площадках, порою даже необычных. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», проверить свои знания смогли пассажиры аэроэкспресса, двигавшегося с московского Савеловского вокзала в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что текст «Тотального диктанта» в московском аэропорту Домодедово прочитал стилист Владислав Лисовец. Сам текст был составлен писателем Дмитрием Глуховским.