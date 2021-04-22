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Депутат Федоров назвал «уничтожение России» целью руководства Instagram и Facebook

Общество
Депутат Федоров назвал «уничтожение России» целью руководства Instagram и Facebook
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Истинной целью западных соцсетей, блокирующих патриотический контент, является «уничтожение России». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы, лидер Народно-освободительного движения Евгений Федоров.

Ранее социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook Inc, ввела ограничения на видеоролики пользователей, содержащие фрагменты Государственного гимна Российской Федерации. Роскомнадзор потребовал от руководства соцсети отменить это решение, особо подчеркнув, что гимн, как и иные госсимволы, не является объектом авторских прав. В ведомстве отметили, что подобная политика Instagram оскорбляет россиян.

«В любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране», — говорится в заявлении на сайте Роскомнадзора.

Однако Федоров убежден, что Facebook Inc ввела ограничение на российский патриотический контент вовсе не из-за заботы о «каких-то там авторских правах». По его мнению, демарш руководства Instagram является сугубо политическим шагом.

Федоров назвал «уничтожение России» целью руководства Instagram и Facebook
Федеральное агентство новостей  / 

«Эта соцсеть имеет своих политтехнологов и проводит планомерную цензуру, — заявил депутат. — Не только у нас, но и в США. Мы все видели, как блокировались аккаунты, связанные с Дональдом Трампом. В нашем же случае отлично прослеживается именно политическая составляющая данного решения Facebook Inc: в корпорации исходят из того, что Россия — это несуверенная страна, а потому ее флаги, гимны и другие атрибуты носят некий местечковый характер. Мы же должны продолжать линию развития государства и общества, принятую на референдуме 1 июля 2020 года, и укреплять нашу независимость».

Парламентарий подчеркнул, что целью удаления руководством Instagram патриотического российского контента было не оскорбление граждан РФ, а «уничтожение России».

«Что, конечно же, расстраивает наших людей, — отметил собеседник ФАН. — Большинство из нас очень трепетно относится к государственным символам. Вот я — человек военный. И могу авторитетно заявить, что знамя страны играет для меня огромную роль. Да под ним умирают!»

Федоров подчеркнул, что гимн, герб и флаг РФ — символы объединения народа и его духовных скреп.

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что Запад борется с ними — с тем, что нас всех делает единой нацией», — резюмировал депутат.

роскомнадзор instagram федоров соцсети гимн facebook
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