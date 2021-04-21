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Косачев дал Украине совет по возрождению национального единства
Global Look Press  /  Federation Council of Russia
Политика

Косачев дал Украине совет по возрождению национального единства

Москва, 21 апреля. Правительство Украины сможет вернуть национальное единство и территориальную целостность государства, перестав заискивать перед Западом и начав диалог внутри страны.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, украинские власти еще смогут поменять положение в государстве. Таким образом он прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о поддержке Киева странами Запада и НАТО.

«Только радикально поменяв нынешнюю политику заискивания перед Западом и сделав ставку на диалог внутри страны и на реальных, а не конъюнктурных международных партнеров вовне», — подчеркнул он.

president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Помимо этого, сенатор отметил, любая власть должна быть озабочена тем, чтобы иметь поддержку собственного населения, а также выступать в качестве лидирующей силы.

«Зеленский же со своей командой пытается загнать существенную часть народа Украины когда угрозами репрессий, а когда и танками в якобы общее пространство страны, переживающей на самом деле глубочайший раскол», — считает Косачев.

Ранее Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса».

Украина косачев запад
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