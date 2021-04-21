Украинские СМИ не верят, что Китай вернет контроль над «Мотор Сич»

Киев, 21 апреля. Украинское предприятие «Мотор Сич» оказалось в центре геополитической борьбы между США и Китаем, пишет киевское издание Delo.

Рынок Китая является интересным для всех мировых компаний, но власти Украины никогда бы не одобрили сделку с Пекином, так как для них важнее сохранить «дружбу» с США, чтобы продолжать противостояние с Россией. Сейчас все акции завода «Мотор Сич», ставшего инструментом борьбы между странами, оказались арестованы.

Предприятие заинтересовало Китай не просто так, ведь у «Мотор Сич» есть богатая история. Здесь строили двигатели для советских истребителей в годы Второй мировой войны. В итоге Пекин обвинил Киев в экспроприации инвестиций. В ответ Украина ввела против китайских компаний санкции.

Global Look Press / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Теперь «Укроборонпром» просит отдать «Мотор Сич», а Пекин продолжает судиться с СНБО в Верховном суде. Скорее всего, Китай утратил контроль над заводом. Украинские журналисты предположили, что долю акций завода Киеву проще продать стране, входящей в НАТО. Например, Турции, которая активно развивает свое авиастроение. Также называется Польша, с которой Незалежная планировала строить вертолеты.

Ранее стало известно, что компания, которая не смогла купить украинское предприятие «Мотор Сич» по вине правительства Украины, выставила иск на 3,6 млрд долларов.