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Поэт-песенник Илья Резник высказался об использовании фонограммы на шоу «Маска»
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya
Шоу-бизнес

Поэт-песенник Илья Резник высказался об использовании фонограммы на шоу «Маска»

Москва, 21 апреля. Знаменитый поэт-песенник Илья Резник оценил популярное шоу «Маска», транслирующееся на канале НТВ. Автор песен сомневается, что участники проекта поют живьем.

Основная интрига передачи заключается в звездных участниках, которые выступают в костюмах персонажей. Зрители и члены жюри пытаются отгадать, кто именно показывает номера на сцене. На «Маске» исполнили одно из произведений Резника, однако сам поэт не оценил выступление, поскольку не являетс поклонником шоу.

«Я сам «Маску» не смотрю. Почему? Артисты так микрофон там держат, что нет ощущения, что они живьем поют», — высказался автор песен.

По мнению Резника, участники проекта не могут обойтись без использования фонограммы. В комментарии «Собеседнику» поэт отметил, что петь живьем в таких костюмах невозможно, поскольку микрофон нельзя поднести ко рту.

ntv.ru  /  AO «Телекомпания НТВ»

Сейчас во втором сезоне «Маски» осталось только пять персонажей: Змея, Лама, Крокодил, Заяц и Неваляшка. В последнем выпуске проект покинул солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога. После этого эпизода шоу побило собственный рекорд по просмотрам.

резник поэт шоу маска
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