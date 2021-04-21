Турецкие мужчины объяснили, почему предпочитают жениться на русских женщинах

Анкара, 21 апреля. Турецкие женщины не хотят работать, заниматься детьми или хозяйственными делами, а россиянки привыкли к таким обязанностям, потому вызывают большой интерес у турок.

В последние годы все чаще турецкие мужчины женятся на русских девушках. Причем каждая из сторон объясняет это по-своему, поскольку видит в таком браке свои положительные стороны. Например, житель Турции Мерих на канале Travel man в «Яндекс.Дзен» объяснил тягу к женщинам из России в сравнении с турчанками.

«Турчанки все очень меркантильные и ленивые, особенно в последнее время. Они все поддерживают мусульманские традиции в нашей стране и считают, что женщина не должна работать и в принципе ничего не должна делать», — поделился своим мнением мужчина.

Он добавил, что жены из Турции не хотят воспитывать детей, требуют нанять няню. Они редко занимаются бытовыми обязанностями, для этого нужна домработница.

«Для меня, как и для многих турков, такое поведение неприемлемо. Поэтому у нас все хотят жениться на русских женщинах. Потому что, во-первых, русские женщины абсолютно всегда следят за собой, в любом возрасте, не важно, есть мужчина у нее или нет», — подчеркнул Мерих.

Он добавил, что женщины из России хозяйственнее. Они следят за детьми, не возмущаются, когда нужно готовить. Многие из них еще и работают.

Ранее российский и американский телеведущий Владимир Познер рассказал о преимуществах российских женщин перед мужчинами. По мнению журналиста, Россия — это «женская страна».