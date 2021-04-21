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Segezha Group намерена привлечь не менее 30 млрд рублей в ходе IPO
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Segezha Group намерена привлечь не менее 30 млрд рублей в ходе IPO

Москва, 21 апреля. Дочерняя компания АФК «Система» — Segezha Group — установила предварительный ценовой диапазон акций в ходе размещения на Мосбирже от 7,75 до 10,25 руб. за одну бумагу.

Так, российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг намерен привлечь за счет продажи акций как минимум 30 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

«Таким образом, предполагаемая рыночная капитализация Segezha Group составит от 122,5 млрд руб. до 152,4 млрд руб.», — прогнозируют в холдинге.

Итоговая цена предложения будет определена после формирования книги заявок. Ориентировочно она будет объявлена 28 апреля 2021 года. Инвестиции пойдут на реализацию стратегии капиталовложений в наращивание мощностей на существующих предприятиях и строительство новых заводов, отметил президент Segezha Group Михаил Шамолин.

Всего на российском рынке в 2021 году может состояться около пяти-шести первичных публичных размещений (IPO), ожидает глава московского офиса Goldman Sachs Дмитрий Седов. Он отметил, что отечественный рынок по-прежнему сохраняет свою привлекательность для инвесторов из-за его относительной дешевизны.

акции segezha group IPO
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