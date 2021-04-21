США идут на радикальные меры в попытке сформировать новый мировой порядок

Москва, 21 апреля. США снова выдвигают претензии на определение новых мировых правил. Об этом говорит бесшабашность, с которой Вашингтон бросился в конфронтацию против весомой части мира. Об этом написал председатель совета фонда «Валдай» Андрей Быстрицкий в своей статье в издании «Известия».

По его мнению, формирование нового мирового порядка перешло в решающую стадию. Он сделал такой вывод на основе последних событий.

Быстрицкий назвал последний антироссийский демарш Чехии попыткой подыграть американцам в их стремлении восстановления своего мирового господства.

«А то, что США решили играть на повышение ставок, не вызывает сомнения. Белый дом явно заявляет претензию на определение новых мировых правил. Та бесшабашность, с которой Штаты бросились в битву со значительной частью мира, объясняется, прежде всего, тем, что элиты страны осознали: если не одержать верх сегодня, завтра будет совсем поздно», — пояснил эксперт.

Председатель совета фонда «Валдай» напомнил, что Китай, Россия, Индия, страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки не являются врагами США, но при этом ведут свою политику без оглядки на Вашингтон. Эксперт уверен, что подорвать американские позиции они не пытаются, но понять, какая выгода может быть от взаимодействия со штатами, им очень хочется. Очевидно, что такой интерес крайне беспокоит США, ведь им необходимо любым способом создать боеспособный союз. Роль Западной Европы в этом трудно переоценить.

При этом Андрей Быстрицкий обратил внимание, что интересы Старого Света также не совпадают с американскими. Это в первую очередь беспокоит Восточную Европу.

«И это совпадает с тревогами США по поводу мирового лидерства. Поэтому некоторые страны вроде Польши, балтийских государств, видимо, Чехии и некоторых других с охотой подбрасывают дрова в костер трений с Россией, поскольку, как им кажется, это укрепляет их позиции, предоставляет золотую акцию, позволяющую выигрывать конкуренцию внутри Европейского союза, иметь право выдвигать свои решения. США же в лице этих стран приобретают рычаг давления на ЕС как таковой», — заявил эксперт.

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