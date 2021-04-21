Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России

Прага, 21 апреля. Чешская республика попросила у НАТО сделать совместное заявление по ситуации с Москвой.

Накануне страна выслала 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. После Прага провела совещание с представителями Альянса.

«Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО», — сообщили в МИД страны.

Также республика предложила партнерам провести еще одну встречу в конце этой недели. В ходе переговоров планируется обсудить возможные скоординированные шаги НАТО и Чехии в ситуации с Россией.

Ранее в МИД РФ рассказали, что Прага опозорилась на весь мир после нападок на Москву. Официальный представитель ведомства назвала ситуацию парадоксом и указала, что до сих пор практически нет никаких официальных материалов по делу.