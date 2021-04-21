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Аналитики из США раскрыли цель нахождения ВС РФ на границе с Украиной
mil.ru
Армия

Аналитики из США раскрыли цель нахождения ВС РФ на границе с Украиной

Москва, 21 апреля. Авторы публикации для журнала The National Interest раскрыли истинный смысл усиления ВС РФ на границе с Украиной.

Американские журналисты напомнили о наращивании Россией войск в Крыму и на границах с Украиной, пишет «ПолитРоссия». Вместе с этим эксперты обращают внимание на отсутствие предпосылок к подготовке российской армии к переходу через границу — в Москве регулярно говорят об опасениях в отношении планов Киева по организации полномасштабного наступления на Донбасс.

Аналитики из США раскрыли цель нахождения ВС РФ на границе с Украиной. Ситуация в регионе больше напоминает шаткий баланс, когда ни одна из сторон не желает идти первой навстречу с решительными действиями, утверждают авторы публикации. Они назвали присутствие российских военных на границе с Украиной жестким предупреждением Москвы Киеву. По мнению аналитиков, таким образом Россия напоминает властям Украины о последствиях необдуманных действий, в числе которых — нападение на Донбасс с целью захвата Луганска и Донецка.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, группировка ВС РФ у границ Украины не несет никакой угрозы и будет находиться в регионе столько, сколько потребуется.

Украина крым граница вс рф
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