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Несколько человек отказались от поста главы Дагестана в 2017 году
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ
Общество

Несколько человек отказались от поста главы Дагестана в 2017 году

Махачкала, 21 апреля. В 2017 году несколько человек отказались от предложения возглавить Дагестан. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал бывший руководитель республики, советник президента РФ и член высшего совета «Единой России» Владимир Васильев.

Он напомнил, что в 2016 году он избрался в Госдуму по Тверскому одномандатному округу, после чего был избран заместителем председателя нижней палаты парламента. Однако в 2017 году к нему поступило предложение от президента России Владимира Путина возглавить Дагестан. При этом к тому времени уже несколько человек отказались от этого поста.

«Когда он меня пригласил, я знал, что в это время уже несколько человек отказались от этого предложения. Так, слышал», — рассказал Васильев.

Он отметил, что принял предложение главы государства. При этом экс-глава региона не жалеет о годах, проведенных в Дагестане.

«Может быть, когда я это предложение услышал, была буквально такая короткая пауза. Я в этот момент подумал о том, что, может быть, я действительно буду полезен там. Я согласился и не жалею об этом», — подчеркнул советник президента.

Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года. В сентябре следующего года он был утвержден в этой должности депутатами регионального парламента.

В конце 2020 года Васильева на посту руководителя республики сменил бывший тогда сенатором от Ставрополья Сергей Меликов. Ранее Меликов занимал должности полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и первого заместителя директора Росгвардии.

Ранее ФАН сообщал, что Меликов рассматривался в качестве главного кандидата на пост главы Дагестана еще в 2017 году. Тогда эксперты отмечали, что его долгое время готовили к этому назначению.

россия дагестан васильев
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