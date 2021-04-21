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На Западе сравнили обращение Зеленского к Путину с речью Гитлера
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На Западе сравнили обращение Зеленского к Путину с речью Гитлера
Федеральное агентство новостей
Политика

На Западе сравнили обращение Зеленского к Путину с речью Гитлера

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 11:48

Вашингтон, 21 апреля. Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину не осталось без внимания западных пользователей Сети.

В ходе выступления Зеленский пытался создать себе образ миротворца и призвал Путина встретиться «в любой точке Донбасса». Речь актера и политика подхватили многие западные издания и новостные агентства, а пользователи из Европы и США не преминули отреагировать на поведение украинского лидера. Многим на Западе не понравилась риторика и поведение киевского политика.

«Да ладно, мужик, ну что это такое! Зеленский должен встречаться не с Путиным, а с представителями Донбасса! Возможно, ему следовало бы поехать в Донецк и пожить там с недельку...» — пишет georgecowboy.

Также пользователи в резкой форме выразили недоверие украинскому лидеру и сравнили его обращение с риторикой лидера Третьего рейха и разжигателя Второй мировой войны Адольфа Гитлера.

На Западе сравнили обращение Зеленского к Путину с речью Гитлера
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

«Зеленский — строитель нацистского режима. Ни один нормальный журналист не должен упоминать его имя!» — призывает Jay Edward Sixth.

«Зачем вообще Путину говорить с этим сумасшедшим разжигателем войн? Этот плохой комедиант напоминает мне одного такого же плохого художника, который родился в этот самый день в 1889 году», — замечает Lear's youngest.

Другие пользователи попытались предсказать исход такой встречи. Многие уверены, что российский лидер в случае подобной встречи будет к ней подходить с позиции солидного преимущества.

«Да Путин его живьем сожрет!» — «разгромил» киевского политика danielsmilowitz.

Президент Украины Владимир Зеленский уже продолжительное время страдает от серьезной потери рейтингов, авторитета и народной поддержки. В ходе недавних опросов журналистами простых украинцев выявилась высокая степень недоверия масс к режиму Зеленского. «Превратил страну в 95-й квартал, зато жить стало веселее», — разводят руками граждане Незалежной.

Украина путин донбасс зеленский гитлер запад соцсети пользователи
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